Mountain bike e promozione del territorio a Livorno arriva la Tuscany Urban Cup | il programma

A Livorno arriva la Tuscany Urban Cup, una competizione di mountain bike pensata per promuovere il territorio. La manifestazione prevede prove libere e una gara ufficiale, divisa in due manche a tempo. I ciclisti si sfidano per il miglior cronometraggio, attirando appassionati e curiosi lungo il percorso. Si tratta di un evento che unisce sport e promozione del territorio, con l’obiettivo di mostrare le bellezze di Livorno attraverso le ruote dei ciclisti.

Prove libere e una gara ufficiale, solitamente articolata su due manche a tempo, basata sul miglior cronometraggio. In mountain bike, su percorsi emozionanti che attraversano i centri storici, le scalinate e i vicoli di caratteristici borghi toscani. Un appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio e che quest'anno farò tappa anche a Livorno. È la Tuscany Urban Cup, manifestazione del circuito regionale riservata ad atleti e appassionati di Mtb ed e-Mtb presentata questa mattina di sabato 31 gennaio nella sala del consiglio comunale di Livorno. Sei le tappe dell'edizione 2026: Casoli, Camaiore 0103; Colle Val D'Elsa 2604; Gerfalco, Montieri 3105; Montelaterone, Arcidosso 2106; San Cassiano di Controne, Bagni di Lucca 1309; Montenero, Livorno 1110.

