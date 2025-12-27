I percorsi di mountain bike trentini avranno una nuova segnaletica stradale. Lo ha deciso la giunta provinciale che nei giorni scorsi ha approvato la proposta dell’assessore al turismo Roberto Failoni di sostituire la cartellonistica esistente con una nuova allo scopo di adeguarla maggiormente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Mountain bike, approvata la nuova segnaletica

Leggi anche: Tutti in sella: il programma del 15° raduno di mountain bike organizzato dal gruppo sportivo La Borra Bike

Leggi anche: Mountain bike, il meeting regionale giovanissimi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mountain bike, approvata la nuova segnaletica; La Liguria ha approvato una legge per il tesserino dei biker; Nuova segnaletica sui percorsi in mountain bike, positivo il test nel Garda Trentino; L'ADIGE.IT * CRONACA: «APPROVATA LA NUOVA SEGNALETICA DA UTILIZZARE SULLA RETE PROVINCIALE DEI PERCORSI IN MOUNTAIN BIKE.

PAT * «APPROVATA LA NUOVA SEGNALETICA SULLA RETE DEI PERCORSI IN MOUNTAIN BIKE, MIGLIORE ORIENTAMENTO» - Su proposta dell'assessore al turismo Roberto Failoni, la Giunta provinciale ha approvato la nuova segnaletica per la rete provinciale dei percorsi in ... agenziagiornalisticaopinione.it