Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo Cristian Matteo D'agostino muore sul colpo a 24 anni
Il campione di arti marziali Cristian Matteo D'Agostino è morto sul colpo in un grave incidente d'auto avvenuto ieri a Belmonte Mezzagno (Palermo). Il 24enne era a bordo della sua macchina quando ha perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
