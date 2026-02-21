moto 3 snipers ha acceso i motori della stagione per tornare a vincere

In casa Snipers si accendono i motori. Nella moderna struttura Vag Extra di Vallefoglia il team più longevo del motomondiale ha presentato i piloti della nuova stagione di Moto 3. Per la Snipers, fondata oltre cinquant’anni fa dal pesarese Giancarlo Cecchini, le ambizioni sono alte. A esporle è il figlio Mirko, team principal: "Arrivare in top dieci con entrambi i piloti. Jesus Rios è nuovo e molto promettente, Nicola Carraro ha già lavorato con noi. Abbiamo vinto il mondiale della categoria 125 nel 2004 con Andrea Dovizioso, siamo stati vicecampioni nel 2017 e nel 2020, con Romano Fenati e Tony Arbolino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

