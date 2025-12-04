L' attrice e regista 35enne si prende la scena al défilé Métiers d’Art 2026 con un hair look punk e trucco delicato chic Un beauty moment radicale che ha acceso il front row più glamour della stagione

Iodonna.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

N el ventre sotterraneo di Manhattan, Chanel riscrive la propria leggenda trasformando una stazione metro abbandonata in un teatro couture. Tra star internazionali e un’atmosfera da cinema indipendente, la maison celebra il debutto newyorkese di Matthieu Blazy con uno show che unisce memoria e avanguardia. In prima fila, a catalizzare ogni sguardo, c’è Kristen Stewart. Musa ribelle e icona Millennial contemporanea. Che conquista la scena con un hair look punk, androgino e radicale, capace di ridefinire, ancora una volta, i confini estetici della maison. Sangue, sudore, lacrime:”Love Lies Bleeding”, il nuovo film con Kristen Stewart. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice e regista 35enne si prende la scena al défilé Métiers d’Art 2026 con un hair look punk, e trucco delicato chic. Un beauty moment radicale, che ha acceso il front row più glamour della stagione

