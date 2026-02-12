il carnevale ha acceso i motori e stavolta si chiude con il dj set

Il Carnevale dei ragazzi si prepara a chiudere con un dj set. La 69ª edizione sta per arrivare e, se il tempo lo permette, domenica alle 15 si svolgerà la sfilata nel centro di città, tra piazzale Carducci, viale Gramsci, Cialdini e Manzoni. I partecipanti sono pronti, e l’atmosfera si fa sempre più elettrizzante.

Ci siamo quasi. La 69ª edizione del Carnevale dei ragazzi avrà svolgimento, tempo permettendo, domenica alle 15, con sfilata sul consueto rettangolo di strade costituito da piazzale Carducci, viale Gramsci, Cialdini e Manzoni. "Un evento – ha ricordato il sindaco Andrea Biancani – importante per la città, che da sempre coinvolge generazioni, quartieri e comunità nel segno della creatività e della festa. Un appuntamento che richiede un grande impegno da parte degli organizzatori: sono oltre 800 le persone coinvolte grazie all’Arcidiocesi di Pesaro e al Comitato del Carnevale, composto da numerosi volontari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Carnevale di Cellole sta per tornare.

A Jesolo, il nuovo anno inizia con un evento musicale di rilievo.

