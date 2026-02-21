Il bambino dal cuore bruciato è morto La madre | Una fondazione in sua memoria

Domenico, un bambino di due anni e due mesi, è venuto a mancare questa mattina alle nove. La causa è legata a complicazioni dopo un trapianto di cuore danneggiato, che aveva ricevuto pochi mesi fa. La madre del piccolo annuncia che intende creare una fondazione per ricordarlo e sensibilizzare sulla donazione di organi. Il suo sorriso, prima della malattia, è ancora impresso nelle immagini di famiglia. La notizia ha sconvolto i familiari e le persone vicine.

Domenico, il bambino di due anni e due mesi a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è morto. Ne dà notizia TgCom: il bambino è deceduto alle ore 9.20. L'agenzia di stampa Ansa scrive che le sue condizioni erano sempre più gravi e che il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, era in ospedale in preghiera al fianco della madre e ha somministrato al piccolo Domenico l'estrema unzione. A rendere noto il decesso l'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. «Se n'è andato, è finito», ha detto tra le lacrime la mamma del piccolo Domenico uscendo poco fa dall'ospedale Monaldi. Patrizia Mercolino ha annunciato di voler creare una fondazione in memoria del figlio.