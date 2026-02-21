Morto Domenico il bambino con il cuore trapiantato danneggiato Aveva due anni e mezzo

Da noinotizie.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenico, il bambino di due anni e mezzo con un cuore trapiantato, è deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli. La causa principale è stata la conservazione inadeguata del cuore durante il trasporto da Bolzano, che ha provocato un danno grave all’organo. Il trasporto è avvenuto in un contenitore non adatto, con il cuore mantenuto nel ghiaccio in modo errato. La vicenda ha sollevato molte preoccupazioni sulla gestione dei trapianti pediatrici.

morto domenico il bambino con il cuore trapiantato danneggiato aveva due anni e mezzo
© Noinotizie.it - Morto Domenico, il bambino con il cuore trapiantato danneggiato Aveva due anni e mezzo

È morto nell’ospedale Monaldi di Napoli. Domenico, il bambino di due anni e mezzo sottoposto a trapianto di cuore, ha avuto il secondo cuore praticamente inservibile perché nel trasporto da Bolzano a Napoli, secondo le indagini, ha viaggiato in un contenitore non idoneo e conservato nel ghiaccio in modo inesatto, tahto da bruciarsi. Fine tragica di una vicenda andata male da ogni punto di vista. Adesso è il momento di accertare le responsabilità.         L'articolo Morto Domenico, il bambino con il cuore trapiantato danneggiato Aveva due anni e mezzo proviene da Noi Notizie.🔗 Leggi su Noinotizie.it

Domenico è morto, il bambino si era aggravato questa mattina all’alba: aveva subito il trapianto di un cuore danneggiatoDomenico, il bambino di due anni, è morto questa mattina alle 9.

Domenico, il bimbo cui era stato trapiantato un cuore danneggiato, è mortoDomenico, il bambino di due anni e mezzo che due mesi fa aveva ricevuto un trapianto di cuore a Napoli, è deceduto.

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli

Video Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bergamo, il cuore che Domenico non ha potuto ricevere ha salvato la vita a un altro bambino; Il cuore destinato a Domenico ha salvato la vita a un altro bimbo di due anni; Bimbo con il cuore bruciato, iniziata la terapia del dolore: Resta attaccato all'Ecmo, eliminate le altre cure. La mamma: Non ci sono...; Bambino dal cuore bruciato, Domenico è in rapido peggioramento ed è sedato: il punto sulle condizioni.

morto domenico il bambinoDal trapianto alle indagini sul cuore 'bruciato', la storia del piccolo Domenico morto a 2 anniPoche ore dopo, era emerso come l'organo lesionato, il cuore bruciato, trapiantato al piccolo avrebbe viaggiato da Bolzano a Napoli in un contenitore di plastica comune, a cui era stato applicato ... adnkronos.com

morto domenico il bambinoNapoli, morto il bimbo con il cuore danneggiato: le parole della mammaDopo un repentino peggioramento delle sue condizioni, il piccolo Domenico è morto al Monaldi. Aveva due anni e mezzo. notizie.it