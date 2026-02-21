Domenico, il bambino di due anni e mezzo con un cuore trapiantato, è deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli. La causa principale è stata la conservazione inadeguata del cuore durante il trasporto da Bolzano, che ha provocato un danno grave all’organo. Il trasporto è avvenuto in un contenitore non adatto, con il cuore mantenuto nel ghiaccio in modo errato. La vicenda ha sollevato molte preoccupazioni sulla gestione dei trapianti pediatrici.

È morto nell’ospedale Monaldi di Napoli. Domenico, il bambino di due anni e mezzo sottoposto a trapianto di cuore, ha avuto il secondo cuore praticamente inservibile perché nel trasporto da Bolzano a Napoli, secondo le indagini, ha viaggiato in un contenitore non idoneo e conservato nel ghiaccio in modo inesatto, tahto da bruciarsi. Fine tragica di una vicenda andata male da ogni punto di vista. Adesso è il momento di accertare le responsabilità. L'articolo Morto Domenico, il bambino con il cuore trapiantato danneggiato Aveva due anni e mezzo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Domenico è morto, il bambino si era aggravato questa mattina all’alba: aveva subito il trapianto di un cuore danneggiatoDomenico, il bambino di due anni, è morto questa mattina alle 9.

Domenico, il bimbo cui era stato trapiantato un cuore danneggiato, è mortoDomenico, il bambino di due anni e mezzo che due mesi fa aveva ricevuto un trapianto di cuore a Napoli, è deceduto.

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.