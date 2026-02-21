Domenico morto al Monaldi uomo si inchina davanti all’ospedale | Sei il figlio di tutta l’Italia

Un uomo di Caserta si è inginocchiato davanti all’ospedale Monaldi per chiedere scusa a Domenico Caliendo, il bambino morto nelle ultime ore. La sua presenza ha attirato l’attenzione di passanti e operatori sanitari, che hanno assistito alla scena con sorpresa. L’uomo ha spiegato di voler mostrare rispetto e solidarietà, considerando Domenico un simbolo di tutti i bambini italiani. La scena si è conclusa con un silenzio rispettoso tra i presenti.

Un uomo è arrivato da Caserta a Napoli e, davanti all’ospedale Monaldi, si è inchianto per chiedere scusa al piccolo Domenico Caliendo, il bimbo scomparso nelle scorse ore. Un gesto semplice ma carico di dolore che ha commosso chi era presente. «Anche io ho subito una perdita e so cosa significa – ha dichiarato il signor Domenico, omonimo del bambino – C’è molta rabbia, c’è qualche errore e chi ha sbagliato deve pagare. Non si può morire così. Domenico è il figlio di tutta l’Italia». L’uomo ha portato un piccolo mazzo di fiori bianchi, spiegando di aver seguito la vicenda e di sentire come proprio il dolore per questa tragedia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

