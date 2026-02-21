Morte di Domenico la famiglia contro il chirurgo | Non si è nemmeno fatto vedere

Il decesso di Domenico deriva da un intervento chirurgico che la famiglia critica fortemente, accusando il medico di non aver mostrato alcuna presenza dopo l’operazione. La famiglia del bambino si dice sconvolta e delusa dall’atteggiamento del chirurgo, che non si è mai fatto vedere né ha fornito spiegazioni. I legali della famiglia affermano che questa mancanza di contatto aumenta il dolore per i genitori. La situazione rimane aperta e richiede chiarimenti.

“Di fronte al dramma del piccolo Domenico e al dolore della famiglia c’è solo cordoglio, commozione e profondo rispetto per la madre e i familiari”: a dirlo i legali Alfredo Sorge e Vittorio Manes, difensori del dottor Guido Oppido, il primario dell'ospedale Monaldi che ha operato il piccolo Domenico lo scorso 23 dicembre. Il bambino, 2 anni e mezzo, è morto all'alba di oggi, sabato 21 febbraio, dopo che gli è stato trapiantato un cuore danneggiato. “Come difensori – hanno aggiunto gli avvocati – attendiamo fiduciosi la ricostruzione degli eventi che gli inquirenti e gli accertamenti tecnici sapranno certamente offrire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Morte Domenico, i legali del cardiochirurgo Oppido: "Fatto l’impossibile per salvarlo"La Procura di Napoli indaga sulla morte di Domenico, il bambino di due anni deceduto questa mattina all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore.

