morte di domenico il cordoglio del mondo dello spettacolo

Domenico è morto, e il mondo dello spettacolo esprime il suo dolore. Diversi artisti condividono messaggi di vicinanza alla famiglia del bambino, che aveva solo cinque anni. Guenda Goria ha scritto parole di speranza, cercando di portare un sorriso in un momento così difficile. La triste notizia ha suscitato reazioni anche sui social, dove molti colleghi hanno pubblicato foto e commenti di solidarietà. La perdita ha toccato profondamente molti nel settore.

“In questi giorni non posso guardare il telegiornale per il troppo dolore. Ho sperato con tutta l’anima che ci fosse una nuova possibilità per il piccolo Domenico.“ Il mondo dello spettacolo si è stretto intorno alla mamma del bambino di Nola, scomparso questa mattina dopo una lunga storia che ha a tratti del surreale. Sono stati in tanti a lasciare delle parole di cordoglio sui social e quelle appena citate sono di Guenda Goria, attrice che ha anche partecipato al Grande Fratello e figlia della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e il giornalista sportivo Amedeo Goria. Guenda ha un figlio della stessa età di Domenico, che era stato colpito a soli tre mesi da una patologia che gli impediva l’adeguato sviluppo del cervello, chiamata craniostenosi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

