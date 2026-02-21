Morte del piccolo Domenico le reazioni e i commenti

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi é intervenuto in apertura della trasmissione The Mask su Crc, condotta da Lorenzo Crea e Enzo Agliardi, ricordando il piccolo Domenico venuto a mancare questa mattina:” È una grande tragedia, un evento dolorosissimo. Mi associo all’abbraccio della famiglia e sono ammirato per la dignità della mamma, un esempio di donna forte e di grande compostezza. Un momento difficile per noi tutti e per la regione. Bisogna essere sereni per poter affrontare il dopo, che dovrà fare chiarezza per tutti. Questa è stata una settimana davvero tragica, ci auguriamo che la nostra grande città possa essere forte per rialzarsi e guardare avanti”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il piccolo Domenico non ce l’ha fatta: la sua, una morte quasi annunciataIl bambino di due anni, Domenico, è morto a causa di un grave errore medico che ha compromesso le sue poche speranze di guarigione.

Si è spento il piccolo Domenico: all’alba aveva ricevuto l’estrema unzioneL’Ospedale Monaldi di Napoli ha comunicato la morte del bambino a cui il 23 dicembre scorso era stato trapiantato un cuore danneggiato ... famigliacristiana.it

Dopo 60 giorni di ricovero al Monaldi il piccolo Domenico è mortoDomenico, 2 anni, è morto il 21 febbraio 2026 al Monaldi dopo il trapianto del 23 dicembre 2025. Il comunicato ufficiale e le reazioni. blogsicilia.it

«Ho appena ricevuto la chiamata della signora. È finita. Ora devo andare sopra». Con queste parole l’avvocato della famiglia comunica ai giornalisti in attesa al Monaldi la morte del piccolo Domenico - facebook.com facebook