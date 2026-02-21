Morte del piccolo Domenico le reazioni e i commenti

Da anteprima24.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piccolo Domenico è deceduto questa mattina, causando grande dolore tra familiari e cittadini. La notizia ha suscitato reazioni immediate e commenti sui social, dove molti esprimono incredulità e sconforto. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha parlato di una perdita improvvisa e devastante, sottolineando l’impatto emotivo sulla comunità. La sua morte ha scosso l’intera città, lasciando un vuoto difficile da colmare. La famiglia del bambino riceve numerosi messaggi di solidarietà.

Immagine generica

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi é intervenuto in apertura della trasmissione The Mask su Crc, condotta da Lorenzo Crea e Enzo Agliardi, ricordando il piccolo Domenico venuto a mancare questa mattina:” È una grande tragedia, un evento dolorosissimo.  Mi associo all’abbraccio della famiglia e sono ammirato per la dignità della mamma, un esempio di donna forte e di grande compostezza. Un momento difficile per noi tutti e per la regione. Bisogna essere sereni per poter affrontare il dopo, che dovrà fare chiarezza per tutti. Questa è stata una settimana davvero tragica, ci auguriamo che la nostra grande città possa essere forte per rialzarsi e guardare avanti”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Le reazioni e i commenti del mondo politico al ferimento dell'agente pescarese negli scontri di TorinoIl mondo politico italiano condanna con fermezza il ferimento dell’agente di polizia avvenuto durante gli scontri a Torino.

Il piccolo Domenico non ce l’ha fatta: la sua, una morte quasi annunciataIl bambino di due anni, Domenico, è morto a causa di un grave errore medico che ha compromesso le sue poche speranze di guarigione.

Ornella Vanoni morta a 91 anni, il ricordo di Sal Da Vinci ed Enzo Gragnaniello

Video Ornella Vanoni morta a 91 anni, il ricordo di Sal Da Vinci ed Enzo Gragnaniello
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Per Domenico al via la terapia del dolore. La mamma: spero ancora in un miracolo; Bambino dal cuore bruciato, Domenico è in rapido peggioramento ed è sedato: il punto sulle condizioni; Bimbo con il cuore bruciato, iniziata la terapia del dolore: Resta attaccato all'Ecmo, eliminate le altre cure. La mamma: Non ci sono...; E' il momento del dolore per il piccolo Domenico, la famiglia ha firmato per sospendere l'accanimento terapeutico: E' la scelta più umana.

morte del piccolo domenicoSi è spento il piccolo Domenico: all’alba aveva ricevuto l’estrema unzioneL’Ospedale Monaldi di Napoli ha comunicato la morte del bambino a cui il 23 dicembre scorso era stato trapiantato un cuore danneggiato ... famigliacristiana.it

morte del piccolo domenicoDopo 60 giorni di ricovero al Monaldi il piccolo Domenico è mortoDomenico, 2 anni, è morto il 21 febbraio 2026 al Monaldi dopo il trapianto del 23 dicembre 2025. Il comunicato ufficiale e le reazioni. blogsicilia.it