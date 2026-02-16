Di Domenico Lega sul disabile picchiato a Silvi | Fatto gravissimo solidarietà alla famiglia

Maria Di Domenico, esponente della Lega, condanna con fermezza l'aggressione di un ragazzo disabile di 17 anni a Silvi, avvenuta a causa di un episodio di violenza. La responsabile regionale del dipartimento disabilità ha espresso solidarietà alla famiglia del giovane, che è stato più volte sollevato e scaraventato nel cassonetto dei rifiuti. L'episodio si è verificato nel centro della città e ha suscitato molta indignazione tra i residenti.

Maria Di Domenico, Responsabile regionale del dipartimento disabilità della Lega commenta l'aggressione al ragazzo di 17 anni disabile di Sivi da parte di alcuni giovani "È di una gravità sconcertante quanto accaduto a Silvi ai danni di un ragazzo di 17 anni disabile, picchiato e gettato in un cassonetto da un gruppo di coetanei. A lui e alla sua famiglia va la solidarietà e la vicinanza mia e della Lega Abruzzo. Purtroppo assistiamo sempre più spesso a comportamenti che rivelano una profonda fragilità: giovani alla ricerca di un potere fittizio che attaccano i più deboli per sentirsi forti.🔗 Leggi su Ilpescara.it

