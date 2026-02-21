Domenico Meloni | ‘un guerriero che non sarà dimenticato’ | il cordoglio del mondo politico

La vicenda del cuore bruciato ha avuto la svolta più dolorosa di tutte. La morte di Domenico addolora la Nazione. Alla sete di verità, si affianca il cordoglio del mondo politico Doveva essere il giorno della rinascita. L'antivigilia di Natale, la chiamata attesa, la notizia che per il piccolo Domenico, due anni appena, era stato trovato un cuore compatibile. Un dono, una possibilità, la promessa di una vita nuova. Tuttavia l'organo, espiantato all'ospedale di Bolzano da un bimbo di quattro anni, è arrivato al Ospedale Monaldi in condizioni che un testimone dell'audit interno ha descritto con un'immagine rimasta impressa: "un blocco di ghiaccio", un cuore bruciato. Meloni: "Il piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato". Si aggrava la posizione dei medici Giorgia Meloni esprime dolore per la morte di Domenico, il bambino di 8 anni che aveva subito un trapianto di cuore e che si è aggravato nelle ultime ore. Trapianto fallito al Monaldi, morto il piccolo Domenico. Meloni: «L'Italia si stringe nel dolore» Domenico, Meloni: Le autorità faranno piena luce. La Russa: Profonda ingiustizia. Italia Viva: Schillaci riferisca in Parlamento Reazioni politiche dopo la morte del bambino trapiantato con un cuore danneggiato. Italia Viva: Schillaci riferisca in Parlamento Meloni, le autorità faranno piena luce sulla vicenda del piccolo Domenico L'Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato. Giorgia Meloni: "Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce sulla vicenda del piccolo Domenico"