Morte di Valentino il cordoglio dal mondo della politica e dello spettacolo

La scomparsa di Valentino ha suscitato profondo cordoglio in vari settori, dalla politica allo spettacolo. Personalità come la premier Giorgia Meloni hanno espresso il loro dolore, riconoscendo nel couturier un simbolo dell’eleganza e dell’arte italiana. La notizia ha toccato molte anime, sottolineando il ruolo di Valentino come icona di stile e raffinatezza. Un momento di riflessione sulla sua eredità nel mondo della moda e della cultura.

Dalla politica al mondo dello spettacolo, in tanti piangono la morte di Valentino. A partire dalla premier Giorgia Meloni, che sui social ha scritto: «Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell'alta moda italiana. Oggi l'Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto». Anche Elly Schlein affida ai social il suo cordoglio: «Valentino Garavani ha contribuito a rendere grande la creatività italiana nel mondo, interpretando, con il suo lavoro, l'eleganza e la cultura del nostro Paese in modo unico e irripetibile. L'Italia perde un grande protagonista della moda, un simbolo internazionale di stile che ha ispirato e continuerà a ispirare altri stilisti e creativi».

Perché con la morte di Valentino è finita un'epoca. E non solo per la moda Link nei commenti - facebook.com facebook

Lutto nel mondo della moda. È morto Valentino Garavani, icona assoluta dell’eleganza italiana nel mondo. Con il suo rosso inconfondibile e uno stile senza tempo ha segnato la storia dell’alta moda x.com

