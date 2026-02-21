Bimbo morto al Monaldi avvisi di garanzia e sequestro cellulari | sei indagati

Sei sanitari dell’ospedale Monaldi sono stati iscritti nel registro degli indagati e hanno ricevuto avvisi di garanzia, in seguito alla morte del bambino durante un trapianto di cuore il 23 dicembre. La procura di Napoli ha anche sequestrato i loro cellulari per approfondire le comunicazioni avvenute prima dell’intervento. Le indagini si concentrano sulle procedure adottate e sulle eventuali negligenze durante l’operazione. Le verifiche continueranno nei prossimi giorni.

Tempo di lettura: < 1 minuto La procura di Napoli ha notificato un avviso di garanzia a ciascuno dei sei sanitari dell'ospedale Monaldi iscritti nei giorni scorsi nel registro degli indagati nell'ambito delle indagini sul trapianto di cuore fallito dello scorso 23 dicembre, costato la vita al piccolo Domenico. Nell'avviso di garanzia odierno l'ipotesi di reato è ancora di lesioni colpose gravissime: nei prossimi giorni, quando verrà comunicata agli indagati la data dell'esame autoptico, verrà contestualmente notificata la nuova ipotesi di reato di omicidio colposo. I carabinieri del Nas hanno inoltre sequestrato i cellulari dei sei indagati.