Morte del bambino con il cuore bruciato il punto sulle indagini per omicidio colposo e l' appello di Fagnani

A Napoli, Domenico, un bambino di 4 anni, è morto a causa di gravi ustioni sul cuore. Le indagini puntano a capire se si tratti di un incidente o di negligenza. I medici hanno confermato che le ferite sono state causate da un incendio interno. La giornalista Francesca Fagnani ha lanciato un appello affinché si faccia chiarezza sulla vicenda. Gli inquirenti continuano a raccogliere testimonianze e prove sulla tragica morte del piccolo.

Domenico, il bimbo di due anni e mezzo trapiantato con il “cuore bruciato“, è morto all’ospedale Monaldi di Napoli. Una vicenda che ha scosso l’Italia intera. Con il decesso del piccolo, rischia di aggravarsi anche la posizione dei sei sanitari indagati nell’inchiesta della Procura del capoluogo campano, che presto potrebbe portare a ulteriori avvisi di garanzia. L’episodio è anche stato commentato dalla giornalista e conduttrice Francesca Fagnani che ha lanciato un appello affinché ora i riflettori vengano puntati sulle responsabilità e non sulla sfera privata della famiglia della vittima. Morto a Napoli il bimbo con il "cuore bruciato": la posizione dei medici La nota dei legali del primario che ha eseguito il trapianto L'appello di Francesca Fagnani Morto a Napoli il bimbo con il “cuore bruciato”: la posizione dei medici Domenico è deceduto dopo le complicazioni scaturite dal fallito trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Bambino dal cuore bruciato, Domenico è in rapido peggioramento ed è sedato: il punto sulle condizioniDomenico, il bambino con ustioni sul corpo, sta peggiorando rapidamente e ora è sedato per ridurre il dolore.

Bambino cuore bruciato, la mamma: “Non voglio la morte di nessun bambino”Una madre chiede aiuto per il cuore bruciato di suo figlio, vittima di un incendio.

