Morte del bambino con il cuore bruciato il punto sulle indagini per omicidio colposo e l' appello di Fagnani
A Napoli, Domenico, un bambino di 4 anni, è morto a causa di gravi ustioni sul cuore. Le indagini puntano a capire se si tratti di un incidente o di negligenza. I medici hanno confermato che le ferite sono state causate da un incendio interno. La giornalista Francesca Fagnani ha lanciato un appello affinché si faccia chiarezza sulla vicenda. Gli inquirenti continuano a raccogliere testimonianze e prove sulla tragica morte del piccolo.
Domenico, il bimbo di due anni e mezzo trapiantato con il “cuore bruciato“, è morto all’ospedale Monaldi di Napoli. Una vicenda che ha scosso l’Italia intera. Con il decesso del piccolo, rischia di aggravarsi anche la posizione dei sei sanitari indagati nell’inchiesta della Procura del capoluogo campano, che presto potrebbe portare a ulteriori avvisi di garanzia. L’episodio è anche stato commentato dalla giornalista e conduttrice Francesca Fagnani che ha lanciato un appello affinché ora i riflettori vengano puntati sulle responsabilità e non sulla sfera privata della famiglia della vittima. Morto a Napoli il bimbo con il "cuore bruciato": la posizione dei medici La nota dei legali del primario che ha eseguito il trapianto L'appello di Francesca Fagnani Morto a Napoli il bimbo con il “cuore bruciato”: la posizione dei medici Domenico è deceduto dopo le complicazioni scaturite dal fallito trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Bambino dal cuore bruciato, Domenico è in rapido peggioramento ed è sedato: il punto sulle condizioniDomenico, il bambino con ustioni sul corpo, sta peggiorando rapidamente e ora è sedato per ridurre il dolore.
Bambino cuore bruciato, la mamma: “Non voglio la morte di nessun bambino”Una madre chiede aiuto per il cuore bruciato di suo figlio, vittima di un incendio.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bambino col cuore bruciato, il Monaldi non staccherà l'Ecmo perché un secondo dopo si rischia la morteAl piccolo ricoverato con il cuore bruciato non verrà staccato l'Ecmo perché in un minuto rischia la morte. Le indagini dopo il trapianto ... virgilio.it
Il bambino di Napoli trapiantato con il cuore «bruciato»: come lo stanno curando?Dalle ultime decisioni emerge che i sanitari, d’accordo con la famiglia, hanno scelto un percorso di semplificazione terapeutica che però non lasci il dubbio di aver accelerato il processo di morte ... corriere.it
Un bambino non dovrebbe mai pagare per gli errori altrui. Mai. La morte di Domenico ci lascia senza parole, con un dolore che pesa nel cuore e tante domande che chiedono risposte. Oggi il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia, colpita da una tragedia - facebook.com facebook
L’avvocato della famiglia, Francesco Petrucci, ha reso nota la morte del bambino di due anni e mezzo, poi la nota dell’ospedale: «Improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche» x.com