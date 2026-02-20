Bambino dal cuore bruciato Domenico è in rapido peggioramento ed è sedato | il punto sulle condizioni

Domenico, il bambino con ustioni sul corpo, sta peggiorando rapidamente e ora è sedato per ridurre il dolore. Le sue condizioni sono critiche e i medici monitorano attentamente ogni segnale. Il piccolo, che ha subito gravissime ferite, si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi di Napoli. La famiglia aspetta aggiornamenti e spera in miglioramenti significativi nelle prossime ore. La situazione resta molto delicata e in continuo aggiornamento.

Domenico, il bambino a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, è in rapido peggioramento. Questo è quanto ha comunicato l'ultimo bollettino medico sulle condizioni del piccolo paziente. Il bimbo è sedato e non soffrirebbe malgrado la grave insufficienza multiorgano. L'obiettivo di medici e genitori è quello di evitare un accanimento terapeutico. Il peggioramento del bambino col cuore bruciato Nelle ultime dodici ore, si è registrato un rapido e progressivo peggioramento delle condizioni di salute di Domenico. Come afferma un inviato di Dentro la Notizia, i genitori sono arrivati in mattinata all'ospedale Monaldi con un loro medico legale per iniziare un piano condiviso di cure tra loro e l'equipe di medici che segue il piccolo.