Una madre chiede aiuto per il cuore bruciato di suo figlio, vittima di un incendio. La donna ha lanciato un appello pubblico per trovare un cuore compatibile, sperando di salvarlo. Il bambino è in condizioni critiche e necessita urgentemente di un trapianto. La mamma ha dichiarato: “Non voglio la morte di nessun bambino”.

"Aiutatemi a trovare un cuore per mio figlio", questo l'appello della mamma del bambino a cui è stato trapiantato un cuore bruciato. La signora è intervenuta a Domenica In La storia del bambino che aspettava il cuore ma che gli è stato trapiantato bruciato, sta ormai facendo il giro del web. Tutti stanno seguendo con grande fervore la notizia e aspettano con ansia che si trovi un piccolo cuoricino per fare un trapianto al bambino. Patrizia ha raccontato: “Domenico dal 23 dicembre sta male, aspettavamo da due anni questo trapianto, ma quando è arrivato non è andata come speravo. Dopo l’operazione il cuoricino non partiva, all’inizio non mi sono fatta troppe domande, poi pian piano grazie al mio avvocato abbiamo scoperto e abbiamo fatto sapere ai giornali perché oggi mio figlio lotta tra la vita e la morte”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bambino cuore bruciato, la mamma: “Non voglio la morte di nessun bambino”

In Italia si è verificato un fatto che ha sconvolto il paese.

Il legale della famiglia di un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha annunciato che, a causa delle condizioni di salute, l’Ospedale Bambino Gesù non potrà più procedere con un trapianto.

Bimbo ucciso dalla madre: Non voglio stare con mamma - Vita in Diretta 24/11/2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.