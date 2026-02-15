Bambino cuore bruciato la mamma | Non voglio la morte di nessun bambino
Una madre chiede aiuto per il cuore bruciato di suo figlio, vittima di un incendio. La donna ha lanciato un appello pubblico per trovare un cuore compatibile, sperando di salvarlo. Il bambino è in condizioni critiche e necessita urgentemente di un trapianto. La mamma ha dichiarato: “Non voglio la morte di nessun bambino”.
"Aiutatemi a trovare un cuore per mio figlio", questo l'appello della mamma del bambino a cui è stato trapiantato un cuore bruciato. La signora è intervenuta a Domenica In La storia del bambino che aspettava il cuore ma che gli è stato trapiantato bruciato, sta ormai facendo il giro del web. Tutti stanno seguendo con grande fervore la notizia e aspettano con ansia che si trovi un piccolo cuoricino per fare un trapianto al bambino. Patrizia ha raccontato: “Domenico dal 23 dicembre sta male, aspettavamo da due anni questo trapianto, ma quando è arrivato non è andata come speravo. Dopo l’operazione il cuoricino non partiva, all’inizio non mi sono fatta troppe domande, poi pian piano grazie al mio avvocato abbiamo scoperto e abbiamo fatto sapere ai giornali perché oggi mio figlio lotta tra la vita e la morte”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il cuore del bambino “bruciato” in ospedale. Shock in Italia, la reazione della mamma
In Italia si è verificato un fatto che ha sconvolto il paese.
Bambino col cuore “bruciato”, l’annuncio del legale della famiglia: “Per l’ospedale Bambino Gesù non è più trapiantabile”
Il legale della famiglia di un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha annunciato che, a causa delle condizioni di salute, l’Ospedale Bambino Gesù non potrà più procedere con un trapianto.
Argomenti discussi: Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Trapianto del cuore bruciato: il verdetto del Bambino Gesù che gela le speranze per il piccolo paziente; Bimbo con cuore bruciato, la madre Patrizia Mercolino: Bugie sull’intervento. Mio figlio può ancora avere un cuore nuovo; Cuore bruciato trapiantato, verifiche sul contenitore. Chiesto un parere terzo al Bambino Gesù.
Cuore bruciato – Dal prelievo al trapianto: errori, ombre e omissioni. L’organo viaggiò in un un contenitore per reperti istologiciErrori, ombre e omissioni. Come già scritto nei giorni scorsi dal FattoQuotidiano l’equipe partita da Napoli per l’espianto a Bolzano non arrivò con tutta l’attrezzatura necessaria. Il San Maurizio – ... ilfattoquotidiano.it
Cuore ‘bruciato’, da Bolzano a Napoli in una scatola di plastica col ghiaccio secco. Lo hanno stabilito i NasNon solo l’organo ha viaggiato per migliaia di chilometri in un contenitore non idoneo, ma sarebbe stato refrigerato col ghiaccio sintetico che raggiunge i -80 gradi. Scoppia il caso tra la famiglia d ... quotidiano.net
Bambino con cuore trapiantato danneggiato, i medici: «Condizioni gravi ma stabili». Il piccolo Tommaso in lista d’attesa per un nuovo intervento x.com
Napoli, cuore destinato a un bambino danneggiato durante il trasporto: indagini dei NAS su contenitore e uso del ghiaccio secco facebook