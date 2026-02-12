Bimbo trapiantato con cuore bruciato indagati sei medici dell'ospedale Monaldi

La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi. Sono loro che hanno eseguito l’espianto del cuore al bambino di Bolzano, poi trapiantato a Napoli. Il piccolo avrebbe ricevuto un cuore “bruciato” e ora si attende di capire cosa è successo. Indagini in corso per chiarire eventuali responsabilità.

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati i componenti dell'equipe medica dell'ospedale Mondali che ha eseguito l'espianto del cuore a Bolzano e che ha poi eseguito il trapianto nel nosocomio partenopeo.

