Morra de Sanctis assoluzione per imprenditore e medico nel processo IMS
Si è chiuso oggi a Morra de Sanctis il processo che vedeva imputati il titolare dell’IMS, Antonio Di Bari, e il medico incaricato delle visite agli operai, con l’accusa di falso ideologico. Al termine di una breve camera di consiglio, il giudice monocratico Gian Piero Scarlato ha pronunciato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
