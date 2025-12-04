Morra de Sanctis assoluzione per imprenditore e medico nel processo IMS

Si è chiuso oggi a Morra de Sanctis il processo che vedeva imputati il titolare dell’IMS, Antonio Di Bari, e il medico incaricato delle visite agli operai, con l’accusa di falso ideologico. Al termine di una breve camera di consiglio, il giudice monocratico Gian Piero Scarlato ha pronunciato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

