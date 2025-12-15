I sapori del Natale a Morra De Sanctis |

Morra De Sanctis si appresta a vivere due giorni di festa con la seconda edizione di La Magia e i Sapori del Natale, un evento che trasforma il centro storico in un suggestivo scenario natalizio. Le giornate del 20 e 21 dicembre 2025 saranno all'insegna di tradizioni, luminarie e delizie gastronomiche, offrendo un’esperienza coinvolgente per residenti e visitatori.

