Montoro lezione su Musica e Matematica alla Pinacoteca d’Arte Contemporanea

Il professor Roberto De Prisco ha tenuto una lezione su “Musica e Matematica” alla Pinacoteca d’Arte Contemporanea di Montoro. La conferenza si è svolta mercoledì 25 febbraio alle 19.30, presso la sede di via Maggiore Vincenzo Citro a San Bartolomeo di Montoro. Durante l’evento, il docente ha spiegato come i numeri e le strutture matematiche influenzino le composizioni musicali, coinvolgendo un pubblico di appassionati e studenti. La serata ha suscitato grande interesse tra gli spettatori presenti.