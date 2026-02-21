Montoro lezione su Musica e Matematica alla Pinacoteca d’Arte Contemporanea
Il professor Roberto De Prisco ha tenuto una lezione su “Musica e Matematica” alla Pinacoteca d’Arte Contemporanea di Montoro. La conferenza si è svolta mercoledì 25 febbraio alle 19.30, presso la sede di via Maggiore Vincenzo Citro a San Bartolomeo di Montoro. Durante l’evento, il docente ha spiegato come i numeri e le strutture matematiche influenzino le composizioni musicali, coinvolgendo un pubblico di appassionati e studenti. La serata ha suscitato grande interesse tra gli spettatori presenti.
L'iniziativa è promossa dalla PiMAC – Pinacoteca d'Arte Contemporanea Montoro, con il patrocinio della Città di Montoro e in collaborazione con l'associazione culturale "ContemporaneaMente". Al centro dell'incontro, il rapporto tra musica e matematica, tema affidato alla relazione del professor De Prisco, docente ordinario presso l'Ateneo salernitano. La lezione si inserisce nel programma delle attività culturali ospitate negli spazi della Pinacoteca. L'appuntamento è fissato per le 19.
