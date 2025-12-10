Arte e musica | la Fondazione Arte Sacra Contemporanea apre le sue porte per una giornata di attività gratuite

Firenzetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Arte Sacra Contemporanea di Firenze apre le sue porte sabato 13 dicembre per una giornata di attività gratuite. Offrendo un’esperienza immersiva tra pittura iconografica e musica natalizia, l’evento è pensato per coinvolgere il pubblico in un percorso artistico e culturale unico nel suo genere. Un appuntamento imperdibile per scoprire e vivere l’arte contemporanea in modo originale.

