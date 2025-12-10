Arte e musica | la Fondazione Arte Sacra Contemporanea apre le sue porte per una giornata di attività gratuite

La Fondazione Arte Sacra Contemporanea di Firenze apre le sue porte sabato 13 dicembre per una giornata di attività gratuite. Offrendo un’esperienza immersiva tra pittura iconografica e musica natalizia, l’evento è pensato per coinvolgere il pubblico in un percorso artistico e culturale unico nel suo genere. Un appuntamento imperdibile per scoprire e vivere l’arte contemporanea in modo originale.

