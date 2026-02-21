Montero lascia la Juventus | accordo pronto con l' Al?Ittifaq di Balotelli

Montero lascia la Juventus dopo aver concluso il suo incarico, motivato dalla volontà di cercare nuove sfide all’estero. In questi giorni, ha firmato un accordo con l’Ittifaq, club saudita che ha appena ingaggiato anche Balotelli. L’allenatore ha deciso di cambiare aria per rilanciare la propria carriera, puntando su un campionato diverso e più competitivo. La firma ufficiale è prevista nelle prossime settimane.

© Mondosport24.com - Montero lascia la Juventus: accordo pronto con l'Al?Ittifaq di Balotelli

Dinamicità e determinazione caratterizzano la situazione di un tecnico che punta a ripartire dall’estero, dopo un percorso recente con la juventus Next Gen e una lunga pausa dall’attività in panchina. la possibile trattativa con un club degli emirati arabi segna l’inizio di una nuova fase professionale, in un contesto che coinvolge una figura di rilievo come balotelli e potrebbe aprire interessanti scenari di mercato per il futuro. la carriera recente di montero ha visto una ristrutturazione interna, con l’esonero dalla guida della juventus next gen seguito da un lungo periodo senza incarichi principali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Mario Balotelli riparte da Dubai: accordo con l’Al Ittifaq FCMario Balotelli riparte da Dubai, dove ha firmato con l’Al Ittifaq FC. VIDEO Balotelli-gol con l'Al-Ittifaq: guarda il golazo di SupermarioMario Balotelli ha segnato un gol contro il Masfout Club, ma la sua squadra, l'Al Ittifaq, ha perso 3-2 in trasferta. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: U20 | Juventus-Monza | Le formazioni ufficiali. Forte e chiaro l'intervento di Irene Montero sul dossier Epstein al Parlamento europeo. "Il pericolo non viene da chi arriva con le barche. Il pericolo è incarnato da chi, in giacca e cravatta, viaggia su un jet privato fino all'isola di Epstein". Un circo degli orrori, i pi - facebook.com facebook