Mario Balotelli riparte da Dubai | accordo con l’Al Ittifaq FC
Mario Balotelli riparte da Dubai, dove ha firmato con l’Al Ittifaq FC. A 35 anni, l’attaccante italiano torna in campo dopo l’ultima esperienza in Italia, scegliendo il campionato saudita per rilanciare la propria carriera. La sua presenza rappresenta un nuovo capitolo nel percorso professionale di Balotelli, che continua a cercare opportunità in diversi contesti internazionali.
Nuova avventura per Mario Balotelli, che sceglie Dubai per rilanciare la propria carriera. L’attaccante italiano, 35 anni, ha trovato l’accordo con l’Al Ittifaq FC dopo l’ultima esperienza in Italia, tornando in campo da svincolato. Contratto lungo e tempi dell’operazione. L’intesa prevede un contratto di due anni e mezzo. La formalizzazione definitiva è attesa con il deposito nei prossimi giorni, mentre la partenza verso gli Emirati è imminente. Un segnale chiaro: il progetto è strutturato e punta alla continuità. Dopo il Genoa, la scelta dell’estero. Balotelli era reduce da un periodo complicato, con poco spazio e poche presenze. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
