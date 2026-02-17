VIDEO Balotelli-gol con l' Al-Ittifaq | guarda il golazo di Supermario

Mario Balotelli ha segnato un gol contro il Masfout Club, ma la sua squadra, l'Al Ittifaq, ha perso 3-2 in trasferta. Il centravanti italiano ha trovato il gol con un tiro potente e preciso, dimostrando ancora una volta le sue qualità offensive. Il video del suo gol sta facendo il giro dei social, e mostra il momento in cui supera il portiere con un tiro di destro da fuori area.

L'Al Ittifaq di Balotelli perde 3-2 in casa del Masfout Club, però SuperMario timbra il cartellino mostrando a tutti la sua specialità.