Montagne a rischio | 27 comuni isolati fondi a rischio e spopolamento

Una recente riforma delle categorie di comuni montani ha causato l’isolamento di 27 paesi italiani, molti dei quali si trovano in aree remote. Questa modifica potrebbe impedire loro di ricevere finanziamenti essenziali per le infrastrutture e i servizi pubblici. Alcuni di questi centri, già colpiti dal calo di residenti, si trovano in zone con difficoltà di collegamento stradale. La situazione rischia di peggiorare ulteriormente la loro condizione sociale ed economica.

Montagne a rischio: la riforma che rischia di isolare ventisette comuni italiani. Pescara – Una profonda revisione dei criteri di classificazione dei comuni montani rischia di penalizzare ventisette centri italiani, privandoli di benefici fiscali, incentivi e accesso a fondi di sviluppo cruciali. La questione, sollevata dal consigliere regionale Antonio Di Marco, evidenzia come una nuova definizione di “montanità”, basata esclusivamente su parametri tecnici di altitudine e pendenza, possa avere ripercussioni significative sulle economie locali e sui servizi offerti alle comunità, aprendo uno scenario di incertezza per il futuro delle aree interne del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Comuni montani: 21 esclusi: "Stop alla legge, fondi a rischio"

Rischio sismico, dalla Regione in arrivo nuovi fondi per comuni ed enti localiLa Regione Calabria ha annunciato l'apertura di un bando per l'assegnazione di fondi destinati alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico contro il rischio sismico.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.