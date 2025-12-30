Rischio sismico dalla Regione in arrivo nuovi fondi per comuni ed enti locali

La Regione Calabria ha annunciato l'apertura di un bando per l'assegnazione di fondi destinati alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico contro il rischio sismico. La procedura mira a sostenere interventi di adeguamento sismico negli enti locali, contribuendo alla tutela delle strutture pubbliche e alla sicurezza delle comunità. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per rafforzare la prevenzione e il patrimonio edilizio della regione.

Nuove risorse per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico in Calabria. Il vice presidente della Giunta regionale, Filippo Mancuso, annuncia l'indizione di una manifestazione di interesse finalizzata alla concessione di contributi per interventi di adeguamento sismico o, in alternativa, di.

