"La nuova ridefinizione di Comuni montani nella nostra provincia comporterà la perdita di sostegni e agevolazioni essenziali, a quanto pare, per ben 21 Comuni". Lo dice la consigliera regionale Micaela Vitri, rilanciando il caso della nuova legge sulla montagna che ridefinisce la classificazione dei Comuni montani sulla base di criteri strettamente altimetrici. Una legge contro la quale c’è stata la levata di scudi di Province, Unione montane e Comuni, ma è stata per esempio anche la Regione Marche a chiedere un approfondimento. E il governo ha congelato tutto. Ma Vitri lancia comunque l’allarme sul rischio di perdita dei fondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comuni montani: 21 esclusi: "Stop alla legge, fondi a rischio"

Leggi anche: Legge sui Comuni montani, in Liguria 100 sono a rischio

Leggi anche: «Otto comuni montani a rischio futuro nel Piacentino: la nuova legge pensata solo per le Alpi»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Comuni montani: 21 esclusi: Stop alla legge, fondi a rischio; Montagna, Calderoli: «I comuni esclusi fino ad oggi hanno impropriamente tolto risorse»; Individuati i 2.844 comuni montani che si spartiranno le risorse previste dalla nuova legge sulla montagna: ecco i criteri utilizzati per definirli; La protesta dell’Appennino declassato: “Il governo leva lo status al 40% dei Comuni”.

Comuni montani, forbici sull’elenco. Otto quelli fuori dalla lista Calderoli - tutti quei comuni il cui territorio si trovi per almeno il 25% al di sopra di 600 metri sul livello del mare e la cui superficie sia ... ilsecoloxix.it