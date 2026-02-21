Monreale lutto al Duomo | turista 72enne soccorso in volo ma è morto

Un turista francese di 72 anni è morto al Duomo di Monreale dopo aver accusato un malore durante la visita. L’uomo è stato soccorso immediatamente, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, nonostante gli interventi di emergenza. La tragedia si è verificata ieri, 20 febbraio 2026, mentre il visitatore ammirava gli affreschi e i mosaici dell’edificio. La comunità locale si stringe al dolore per questa perdita improvvisa. La procura ha avviato le verifiche del caso.

Monreale in lutto: turista francese di 72 anni colpito da malore nel Duomo. Una visita al Duomo di Monreale si è trasformata in tragedia ieri, 20 febbraio 2026, con la morte improvvisa di un turista francese di 72 anni. L’uomo è stato colto da un malore nell’area della guglia del complesso monumentale, nonostante il tempestino intervento dei soccorritori. La causa del decesso sembrerebbe essere un attacco cardiaco, ma ulteriori accertamenti sono in corso. Cronaca di una tragedia. L’allarme è scattato intorno alle 13:00, quando il turista ha accusato un improvviso malessere. La polizia municipale, i vigili del fuoco e il personale del 118 sono intervenuti immediatamente, giungendo sul posto in pochi minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dramma al Duomo di Monreale: turista francese ha un malore sui tetti e muoreUn turista francese di 72 anni ha perso la vita dopo aver avuto un malore sui tetti del Duomo di Monreale, mentre visitava il monumento famoso per i suoi mosaici.

Monreale, visita guidata si trasforma in tragedia: turista muore sui tetti del DuomoUn turista è morto sui tetti del Duomo di Monreale dopo aver perso conoscenza durante una visita guidata.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.