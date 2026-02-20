Dramma al Duomo di Monreale | turista francese ha un malore sui tetti e muore

Un turista francese di 72 anni ha perso la vita dopo aver avuto un malore sui tetti del Duomo di Monreale, mentre visitava il monumento famoso per i suoi mosaici. L’uomo si trovava con un gruppo di visitatori quando si è sentito male improvvisamente, attirando l’attenzione dei presenti. Nonostante gli sforzi di soccorso, i medici non sono riusciti a salvarlo. La tragedia si è verificata in un punto molto affollato, davanti a numerosi turisti italiani e stranieri. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Monreale – Una vacanza alla scoperta dei tesori arabo-normanni si è conclusa nel modo più drammatico possibile per un cittadino francese di 72 anni. L'uomo, che si trovava in visita alle celebri terrazze del Duomo di Monreale, è stato colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo, proprio mentre ammirava il panorama dalla sommità del monumento. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, ma la posizione impervia della vittima ha reso le operazioni particolarmente complesse. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, necessari per raggiungere il tetto con l'ausilio di una scala e riportare il turista a terra.