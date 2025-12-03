Oreggia esalta le qualità di Zhegrova | Se stesse bene sarebbe un giocatore straordinario Spalletti può sorridere

Oreggia esalta Zhegrova: spettacolo negli ultimi minuti. L’esterno ha dato prova di dribbling e tunnel, Spalletti spera nella sua condizione. L’ex direttore di Tuttosport, Vittorio Oreggia, ha voluto premiare la prestazione di Edon Zhegrova nel post-partita di Juventus – Udinese di Coppa Italia. Nonostante abbia giocato solo uno spezzone di gara, il kosovaro ha lasciato un segno indelebile. La sua performance è stata un vero e proprio spettacolo negli ultimi minuti di gioco. Oreggia non ha usato mezze misure nel giudizio sul talento. Ha sentenziato che se Zhegrova stesse bene sarebbe un giocatore straordinario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

