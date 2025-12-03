La scienziata Anna Gregorio alle donne | Credete in voi stesse | se vi piace una cosa la potete fare

“Credete in voi stesse. La passione è importante: se volete una cosa inseguitela. Io ho fatto tanta divulgazione con le giovani, e a volte ho visto in certe ragazze la convinzione di non potercela fare. Se sei brava devi poterlo fare. Credete in voi stesse: se vi piace una cosa la potete fare”. L’appello di Anna Gregorio, scienziata e imprenditrice di Trieste, alle donne, è un inno alla determinazione e alla forza di volontà nell’inseguimento dei propri sogni, contro ogni tipo di paura nel risultare inadeguata o di cadere in dinamiche di disparità di genere. Gregorio, nel pomeriggio di martedì 2 dicembre, all’interno della sede di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso, è stata protagonista dell’incontro “Donne alla conquista dello spazio”, secondo appuntamento di “Meritocratamente alla pari”, un percorso contraddistinto da interventi con testimonianze e momenti di dialogo con l’obiettivo di approfondire il tema delle pari opportunità come leva strategica per la crescita del capitale umano, delle imprese e della società. 🔗 Leggi su Bergamonews.it