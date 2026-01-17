Intelligenza artificiale in crescita tra Pmi e imprenditori over 70
L’adozione dell’intelligenza artificiale sta crescendo tra le micro e piccole imprese italiane, anche tra gli imprenditori over 70. Questa tecnologia offre strumenti utili per migliorare la competitività, semplificare i processi e ottimizzare le risorse, rappresentando così un’opportunità concreta di sviluppo e innovazione nel panorama imprenditoriale.
Per le micro e piccole imprese italiane l’intelligenza artificiale non rappresenta una minaccia, ma un’opportunità concreta per aumentare la competitività, ridurre gli errori e risparmiare tempo. È quanto emerge da un’indagine promossa dall’ Area Studi e Ricerche della Cna, condotta su oltre 2.500 imprese rappresentative del tessuto produttivo nazionale. Cresce rapidamente l’utilizzo. La ricerca evidenzia un forte interesse verso l’intelligenza artificiale e una netta accelerazione nel suo utilizzo. Il 35,6 per cento del campione dichiara di impiegare già l’AI nei processi aziendali: il 16,4 per cento utilizza un solo strumento, mentre il 19,2 per cento ne impiega almeno due tra le principali tecnologie disponibili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
