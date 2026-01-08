Gira tra la folla con una pistola finta nel borsello | denunciato un 14enne a Monreale

Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato a Monreale dopo aver girato tra la folla con una pistola finta nascosta nel borsello. L'episodio, avvenuto durante una serata di festa in piazza Guglielmo II, avrebbe potuto causare un panico collettivo. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere comportamenti responsabili e di vigilare sulle giovani generazioni per garantire la sicurezza pubblica.

Poteva trasformarsi in un pericoloso fuggi fuggi generale la serata di festa in piazza Guglielmo II a Monreale. Durante uno degli eventi clou del cartellone natalizio, il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di neutralizzare un potenziale innesco di disordine pubblico: un ragazzino di soli 14 anni è stato infatti sorpreso con una pistola giocattolo.

