Mister Tv! Su RaiUno arriva la Pippo Baudo story by Leonardo Metalli

Pippo Baudo, volto simbolo della televisione italiana, ha vissuto una carriera lunga e ricca di successi. La sua storia viene raccontata in un episodio speciale di Tg1, che svela dettagli inediti sulla sua vita professionale e personale. Tra aneddoti e ricordi, il programma mostra come abbia conquistato il pubblico e diventato una figura amata da più generazioni. La trasmissione andrà in onda questa sera su RaiUno.

A Speciale Tg1 un ritratto inedito di Pippo Baudo, il re della televisione italiana: la vera storia di un personaggio che è diventato icona, volto di un'intera generazione. Dalla Sicilia un viaggio di Leonardo Metalli nel mondo dello spettacolo e della cultura: le sue origini, il primo palcoscenico calcato da Baudo, gli studi della nascente tv di Stato, i programmi di successo con i grandi artisti, i varietà e le storiche produzioni Rai. Da Settevoci, passando per Canzonissima e Fantastico, poi Sanremo: tutto diventa storia della tv con Pippo Baudo, musica e spettacoli indimenticabili che hanno accompagnato un "tempo lieve", fatto però anche di stile e cultura, per milioni di italiani.