Heather Parisi si racconta a Verissimo | Pippo Baudo papà televisivo la verità su Lorella Cuccarini

Dal legame con Baudo alle ferite del passato: “Oggi sono serena, ho trovato l’amore vero”. Heather Parisi torna in Italia e sceglie il salotto di Verissimo per raccontarsi senza filtri. Nella puntata del 21 dicembre, la showgirl americana, che da oltre quindici anni vive a Hong Kong, ripercorre i momenti chiave della sua vita professionale e privata: il rapporto speciale con Pippo Baudo, le presunte incomprensioni con Lorella Cuccarini, le battaglie contro la bulimia, la violenza subita e, infine, una serenità ritrovata. Pippo Baudo: “È stato il mio papà”. Il ricordo più intenso è dedicato a Pippo Baudo, figura centrale nella sua carriera televisiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

