Missione possibile per il Roller Scandiano e la Bdl Minimotor Correggio

Giornata particolare per l'hockey su pista reggiano, con le due formazioni di Serie A2 a caccia di punti in chiave play-off contro formazioni non di prima fascia e con le tre di Serie B impegnate contro squadre di pari classifica. Serie A2. Nel girone B, oggi alle 18 al PalaRegnani il Roller Scandiano (22 punti) ospita l'Eboli (6). Sulla carta, e probabilmente anche in pista, non c'è storia con i ragazzi di Enrico Mariotti nettamente favoriti. Manca sempre lo spagnolo Roca e la panchina è corta, ma gli otto a referto non dovrebbero patire la voglia di riscatto dei campani. La Bdl Minimotor Correggio (21) gioca invece sulla pista di Valdagno (9) domani alle 18.