hockey pista serie a2 roller pronto al tris bdl riaccendi la luce

Il Centro Palmer Roller Scandiano affronta oggi alle 18:30 la Cresh Eboli nella terza giornata di Serie A2 di hockey pista. Dopo due vittorie consecutive, i biancorossi cercano di mantenere il ritmo e consolidare la posizione in classifica, affrontando una trasferta importante in vista delle prossime sfide del campionato.

Dopo due successi nelle prime due gare di campionato di Serie A2, oggi alle 18,30 il Centro Palmer Roller Scandiano sfiderà, lontano da casa, la Cresh Eboli. Se Scandiano, pari a Matera e Camaiore, festeggia al comando della classifica, Eboli è ancora a secco di punti in classifica, avendo rimediato due sconfitte con Forte dei Marmi (2-3) e SPV Viareggio (6-7). Così la vede il giovane Alessandro Uva: "Non esistono partite scontate, Eboli intanto è una trasferta lunga e faticosa e per di più si gioca su una pista difficile. Arriviamo da una buona settimana e ce la metteremo tutta come sempre. A Castiglione abbiamo interpretato bene la partita, è stata una prova solida, ma comunque abbiamo ancora tanto da migliorare e in tutti i fondamentali. Sport.quotidiano.net

