Missione in Kirghizistan | risultati UE guidati da Princi

L’eurodeputata Giusi Princi ha guidato una missione in Kirghizistan, portando avanti interventi concreti per rafforzare la collaborazione tra Europa e Asia centrale. La visita si è concentrata sull’identificazione di progetti condivisi e sulla promozione di investimenti nel settore energetico e infrastrutturale. Durante l’incontro con le autorità locali, Princi ha sottolineato l’importanza di sviluppare partnership durature. La delegazione ha anche visitato alcune aree di interesse strategico nel paese.

Missione in Kirghizistan: l'eurodeputata Giusi Princi guida la delegazione UE e apre una nuova fase di cooperazione strategica. La missione in Kirghizistan guidata dall'eurodeputata Giusi Princi, Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i Paesi dell'Asia Centrale (DCAS), si è conclusa con risultati di grande rilievo politico e diplomatico. Una tre giorni intensa, che ha consolidato il ruolo dell'Unione europea come partner strategico nella regione e ha aperto nuove prospettive di collaborazione in settori chiave per la stabilità e lo sviluppo. "La missione parlamentare che ho guidato in Kirghizistan.