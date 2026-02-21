Missione Ue in Kirghizistan bilancio eccellente per la delegazione guidata da Princi
La missione dell’UE in Kirghizistan, guidata dall’eurodeputata Giusi Princi, si è conclusa con un risultato giudicato
Tre giorni di incontri istituzionali e sopralluoghi tra Bishkek e Osh rafforzano il ruolo dell’Europa in Asia Centrale e aprono nuove opportunità per i territori dalla Calabria alla regione centroasiatica Tre giorni di incontri ad alto livello che, secondo la parlamentare, hanno consolidato il ruolo dell’Unione europea come partner strategico nella regione e inaugurato una nuova fase di cooperazione politica ed economica.Nel corso della visita a Bishkek, la delegazione ha incontrato il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, oltre a ministri, rappresentanti delle istituzioni, della società civile e del mondo accademico, alla presenza degli ambasciatori europeo e kirghiso;un’agenda fitta che ha puntato a rafforzare una cooperazione strutturata su dossier chiave come energia, istruzione, digitalizzazione, sicurezza e tutela dei diritti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
