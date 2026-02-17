Contrada Boccetto rinasce a Manoppello con un bosco urbano sulla valle

A Manoppello, i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico hanno portato alla rinascita di Contrada Boccetto, dove si sta realizzando un bosco urbano sulla valle. Il progetto prevede la piantumazione di centinaia di alberi e la creazione di aree attrezzate per incontri e attività all’aperto, offrendo uno spazio nuovo e più sicuro per i residenti.

Vanno avanti i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a Manoppello con un bosco urbano che abbraccia il costone occidentale del centro storico, con tanto verde e spazi dedicati alla socialità. Prende dunque forma il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Boccetto, dove continuano i lavori di messa in sicurezza sul versante occidentale interessato da movimenti franosi. L'opera si inserisce nel solco degli interventi già realizzati con i lotti 1 e 2, che hanno permesso di mettere in sicurezza i costoni su cui sorgono il municipio, la chiesa di San Lorenzo e piazza San Francesco.