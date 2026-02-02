La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore un fascicolo d’indagine sul poliziotto coinvolto nella sparatoria di domenica a Rogoredo. L’agente sarà ascoltato come atto dovuto, dopo il conflitto a fuoco con Liu Wenham. La vicenda ha scosso la zona e ora si attende di capire cosa sia successo esattamente.

La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore, come atto dovuto, un fascicolo d’indagine sul poliziotto che domenica ha avuto un conflitto a fuoco con Liu Wenham. L’uomo, cittadino cinese di 30 anni, dopo aver rubato una pistola a una guardia giurata in zona Rogoredo, ha aperto il fuoco contro l’auto della polizia che lo aveva intercettato. Adesso si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. La pm Simona Ferraiuolo ha già iscritto il 30enne sul fascicolo degli indagati con le accuse di rapina aggravata e tentato omicidio. Da alcune prime informazioni raccolte, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo soffrirebbe di disturbi psichiatrici e si sta provando a ricostruire una sua eventuale storia clinica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, sparatoria a Rogoredo: agente sarà indagato come atto dovuto

