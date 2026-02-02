Milano sparatoria a Rogoredo | agente sarà indagato come atto dovuto

Da lapresse.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore un fascicolo d’indagine sul poliziotto coinvolto nella sparatoria di domenica a Rogoredo. L’agente sarà ascoltato come atto dovuto, dopo il conflitto a fuoco con Liu Wenham. La vicenda ha scosso la zona e ora si attende di capire cosa sia successo esattamente.

La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore, come atto dovuto, un fascicolo d’indagine sul poliziotto che domenica ha avuto un conflitto a fuoco con Liu Wenham. L’uomo, cittadino cinese di 30 anni, dopo aver rubato una pistola a una guardia giurata in zona  Rogoredo, ha aperto il fuoco contro l’auto della polizia che lo aveva intercettato. Adesso si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. La pm Simona Ferraiuolo ha già iscritto il 30enne sul fascicolo degli indagati con le accuse di rapina aggravata e tentato omicidio. Da alcune prime informazioni raccolte, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo soffrirebbe di disturbi psichiatrici e si sta provando a ricostruire una sua eventuale storia clinica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milano sparatoria a rogoredo agente sar224 indagato come atto dovuto

© Lapresse.it - Milano, sparatoria a Rogoredo: agente sarà indagato come atto dovuto

Approfondimenti su Milano Rogoredo

Milano: aperto fascicolo su sparatoria, procura indagherà poliziotto come atto dovuto

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla sparatoria di domenica a Rogoredo.

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione, atto dovuto della Procura di Milano dopo querela dell'ex concorrente Gf Medugno

Il 24 dicembre 2025, Antonio Medugno ha presentato una denuncia contro Alfonso Signorini, accusandolo di violenza sessuale ed estorsione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Milano, spacciatore ucciso: poliziotto indagato per omicidio volontario - Ore 14 del 27/01/2026

Video Milano, spacciatore ucciso: poliziotto indagato per omicidio volontario - Ore 14 del 27/01/2026

Ultime notizie su Milano Rogoredo

Argomenti discussi: Sparatoria a Rogoredo, Sala sul pusher ucciso: Bisogna capire la dinamica. No allo scudo penale; Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è gravissimo. Aveva esploso tre colpi contro la volante che tentava di bloccarlo; Milano, sparatoria in zona Rogoredo tra rapinatore e polizia: l'uomo è gravissimo; Milano, uomo spara contro agenti che rispondono: è in gravi condizioni.

milano sparatoria a rogoredoMilano, chi è Wenham Liu, l'uomo della sparatoria a Rogoredo con la PoliziaIl 30enne cinese aveva già aggredito una guardia giurata sabato in stazione Centrale. Domenica il furto della pistola e la sparatoria con la Polizia. affaritaliani.it

milano sparatoria a rogoredoMilano, chi è l'uomo in fin di vita dopo la sparatoria a RogoredoÈ in condizioni gravissime il 30enne di nazionalità cinese che ieri a Milano ha rubato una pistola a un vigilante e poi l'ha usata contro la Polizia che ha risposto al fuoco. Colpito alla testa e a un ... tg24.sky.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.