Riqualificazione via Lecce e pubblica illuminazione | provvedimenti della Giunta
BRINDISI - La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di ier, 4 dicembre 2025, ha approvato diciotto provvedimenti istruiti dal settore Pianificazione e gestione del territorio (3), Risorse umane (4) Lavori e Opere pubbliche-Mobilità urbana (5) Programmazione economica e sviluppo (5) e dal. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Argomenti simili trattati di recente
20 milioni di euro per la riqualificazione di Lecce nei Marsi, sindaco Barile: "Per migliorare la qualità della vita dei cittadini" https://www.terremarsicane.it/20-milioni-di-euro-per-la-riqualificazione-di-lecce-nei-marsi-sindaco-barile-per-migliorare-la-qualita-dell - facebook.com Vai su Facebook
Riqualificazione urbana, rimozione chioschi via Trinchese a Lecce - Riqualificazione urbana, è cominciata la rimozione dei due chioschi di via Trinchese (adiacenti a Palazzo BN). Secondo corrieresalentino.it
Riqualificazione con i milioni del Pnrr: esposto su presunte difformità dal progetto - Percorsi ciclabili rimasti sulla carta, marciapiedi stretti, pali e ostacoli non rimossi, varianti senza riscontri: una rete di associazioni sollecita la struttura di missione del ministero dell’Inter ... Secondo lecceprima.it
Via XXV Luglio, lavori sospesi per le feste e la riapertura slitta un’altra volta. Perché - Da 221 giorni il primo lotto dei lavori di riqualificazione del viale – appena settanta metri ... Come scrive msn.com
Lecce, partono i lavori allo stadio Via del Mare: 11,3 milioni di euro - È uno dei progetti impiantistici per i Giochi del Mediterraneo ... Riporta quotidianodipuglia.it
Lecce, al via i lavori di riqualificazione dello stadio Via Del Mare: «A fine luglio 2026 la copertura sarà completata» - E' partito questa mattina il cantiere per ammodernare la casa dell’US Lecce, in vista della prossima ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
L’Aquila, al via riqualificazione energetica illuminazione pubblica ed edifici comunali - Il Comune dell’Aquila e il raggruppamento di imprese costituito da Teckal (capogruppo), società del Gruppo Rekeep, Edison Next, Spee e Ve. Lo riporta adnkronos.com