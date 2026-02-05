Mostra di mosaici di Adolfo Straziati presso Gastronomia e Trattoria dei Flli Boschetti

Da firenzetoday.it 5 feb 2026

Questa mattina si è aperta a Firenze una mostra di mosaici di Adolfo Straziati. Le opere sono esposte nelle sale della Gastronomia e Trattoria dei F.lli Boschetti, in Borgo Ognissanti 123r. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese e permette ai visitatori di ammirare le creazioni dell’artista in un ambiente insolito e accogliente.

L’esposizione si tiene presso le storiche sale della Gastronomia e Trattoria dei F.lli Boschetti, situate in Borgo Ognissanti 123r, 141r Firenze. Si tratta di un connubio particolare tra arte artigiana e tradizione culinaria fiorentina.L’Arte del mosaico è una tecnica pittorica ottenuta mediante l'utilizzo di “tessere” ed è definita “La vera pittura per l’eternità”. Trecandìs, è quella tecnica che consiste nell’applicazione di frammenti di ceramica, pietre, vetro etc., tagliati in modo irregolare, e fissati su un intonaco bianco. L'artista Adolfo Straziati, dopo un soggiorno a Barcellona, che gli ha permesso di conoscere i capolavori di mosaico di Antoni Gaudì, si appassiona tanto da dedicarsi per hobby a questa tecnica artistica come tributo al mitico Architetto catalano.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

