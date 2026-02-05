Mostra di mosaici di Adolfo Straziati presso Gastronomia e Trattoria dei Flli Boschetti

Questa mattina si è aperta a Firenze una mostra di mosaici di Adolfo Straziati. Le opere sono esposte nelle sale della Gastronomia e Trattoria dei F.lli Boschetti, in Borgo Ognissanti 123r. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese e permette ai visitatori di ammirare le creazioni dell’artista in un ambiente insolito e accogliente.

L’esposizione si tiene presso le storiche sale della Gastronomia e Trattoria dei F.lli Boschetti, situate in Borgo Ognissanti 123r, 141r Firenze. Si tratta di un connubio particolare tra arte artigiana e tradizione culinaria fiorentina.L’Arte del mosaico è una tecnica pittorica ottenuta mediante l'utilizzo di “tessere” ed è definita “La vera pittura per l’eternità”. Trecandìs, è quella tecnica che consiste nell’applicazione di frammenti di ceramica, pietre, vetro etc., tagliati in modo irregolare, e fissati su un intonaco bianco. L'artista Adolfo Straziati, dopo un soggiorno a Barcellona, che gli ha permesso di conoscere i capolavori di mosaico di Antoni Gaudì, si appassiona tanto da dedicarsi per hobby a questa tecnica artistica come tributo al mitico Architetto catalano.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Adolfo Straziati I titolari della trattoria di Sant’Ermete straziati dal dolore: Alessandro stroncato da un infarto a soli 50 anni Sant’Ermete piange la perdita di Alessandro Ciucci, titolare della trattoria del paese, scomparso improvvisamente a causa di un infarto a soli 50 anni. Mosaici, affreschi e suppellettili: in mostra la Trento romana di duemila anni fa Scopri la storia di Trento romana attraverso una selezione di mosaici, affreschi e suppellettili, testimonianze di circa duemila anni fa. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Adolfo Straziati Argomenti discussi: Restituzioni; A Ravenna la mostra 'Nell’Eternità del Provvisorio' di Jonathan Van Dyke; Larcher, il mosaico come riciclo spirituale; I mosaici dei Ragazzi di Cerbaiola decorano il centro La Ginestra. COMUNE DI TRENTO * «LA MOSTRA DI MOSAICI RESTITUZIONI DI ALBERTO LARCHER, REALIZZATA CON TESSERE DI SCARTO E MATERIALE RICICLATO, SI INAUGURA A TORRE MIRANA»Venerdì 30 gennaio alle 17, nella Sala Thun di Torre Mirana, inaugura Restituzioni, la mostra di mosaici artistici di Alberto Larcher. agenziagiornalisticaopinione.it Gli studenti del ’Nervi Severini’ e le loro opere in mosaicoApre domani a Palazzo Rasponi l’esposizione ’Rossone Platenco’. Rimarrà visitabile . fino a martedì 10 febbraio. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.