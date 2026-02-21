Milano presidio per l’Iran al grido di Viva lo scià!

Un gruppo di manifestanti ha radunato alcune centinaia di persone in piazza della Scala a Milano per esprimere solidarietà all’Iran e chiedere un cambiamento politico. La protesta si è svolta sotto lo slogan “Viva lo scià!” e ha attirato cittadini desiderosi di mostrare il loro sostegno a un futuro diverso per il paese. I partecipanti hanno scandito slogan e sventolato bandiere, creando un momento di forte coinvolgimento pubblico. La piazza si è riempita di voci e colori.

© Lapresse.it - Milano, presidio per l’Iran al grido di “Viva lo scià!”

Alcune centinaia di persone si sono radunate in piazza della Scala a Milano per portare la solidarietà e per chiedere un futuro libero per l’ Iran. “Siamo alla resa dei conti dopo 40 giorni dal massacro generale che c’è stato a inizio anno. La protesta non si ferma, è una rivoluzione, un fiume in piena che sfida l’apparato repressivo del regime della Repubblica Islamica che, come abbiamo purtroppo imparato tutti a vedere, è tra i più feroci del mondo”, ha spiegato Mariofilippo Brambilla di Carpiano, presidente dell’associazione Italia-Iran a margine della manifestazione. “Gli americani hanno ammassato le loro truppe nel Golfo Persico, la quasi totalità dei paesi del mondo occidentale ha interrotto le relazioni diplomatiche con la Repubblica Islamica e contemporaneamente gli iraniani della diaspora in tutto il mondo, si parla di 10 milioni di persone, sollevano la testa e alzano il loro grido di battaglia in tutte le città del mondo dove sono presenti – ha proseguito – Due milioni hanno risposto alla chiamata del principe Reza Pahlavi a Toronto, a Los Angeles, a Monaco di Baviera noi eravamo a Monaco di Baviera con una delegazione di parlamentari italiani della maggioranza di governo a parlare a 250. 🔗 Leggi su Lapresse.it Iran, presidio in centro a Firenze: "Situazione drammatica. Viva lo Scià, torni Pahlavi" / VIDEO - FOTOUna fiaccolata si è svolta ieri sera a Firenze, in piazza Sant’Ambrogio, promossa dall’associazione Anahita. A Roma corteo per il popolo dell'Iran anti-regime. "Viva lo Scià, libertà per Teheran" | GUARDAA Roma si è svolto un corteo a sostegno del popolo iraniano e contro il regime. Milano, presidio in sostegno al popolo iraniano: Contro la repressione del regime Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il rumore delle lavoratrici e dei lavoratori delle Entrate di Milano in sciopero; MILANO: PRESIDIO FREE ALL ANTIFAS DAVANTI AL CONSOLATO UNGHERESE PER MAJA, GABRIELE E ANNA; Processo di Budapest, a Milano presidio vicino al consolato ungherese; consenso_scelta_libertà. Milano: presidio per l'Iran al grido di Viva lo scià!(LaPresse) - Alcune centinaia di persone si sono radunate in piazza della Scala a Milano per portare la solidarietà e per chiedere un futuro ... stream24.ilsole24ore.com Presidio per Iran a Milano, Gelmini: Bene pasdaran tra i terroristi ma non è sufficiente(LaPresse) - Siamo in piazza per una manifestazione importante, dalla parte dei dissidenti per dire che il regime ci ha provato a silenziare ... stream24.ilsole24ore.com Dopo Milano è stata la volta della Capitale. Ecco il nuovo presidio - facebook.com facebook