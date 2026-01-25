Iran presidio in centro a Firenze | Situazione drammatica Viva lo Scià torni Pahlavi VIDEO - FOTO

Una fiaccolata si è svolta ieri sera a Firenze, in piazza Sant’Ambrogio, promossa dall’associazione Anahita. L’evento ha riunito cittadini in solidarietà con le proteste in Iran, esprimendo sostegno al principe Pahlavi e criticando il regime di Khamenei. La manifestazione ha attirato l’attenzione sulla situazione politica nel paese, evidenziando la preoccupazione per le condizioni dei diritti umani e la richiesta di cambiamenti.

