A Roma corteo per il popolo dell' Iran anti-regime Viva lo Scià libertà per Teheran | GUARDA

A Roma si è svolto un corteo a sostegno del popolo iraniano e contro il regime. La manifestazione, avvenuta in Piazzale Ugo La Malfa, ha visto la partecipazione di cittadini e attivisti che hanno espresso solidarietà per la richiesta di libertà e democrazia in Iran. L’evento si è svolto in un contesto di attenzione internazionale verso la situazione politica del paese.

"Viva lo Scià! Libertà per Iran" riecheggia nello scorcio di Piazzale Ugo La Malfa a Roma, di fronte al Circo Massimo e a due passi dal centro storico di Roma. Si sono trovate questa mattina in piazza centinaia di persone a manifestare in sostegno con le proteste di questi giorni a Teheran, represse nel sangue dal regime della Repubblica Islamica. La marcia, convocata dai Radicali e a cui hanno preso parte anche sigle come Azione, il Partito Popolare Italiano, Ora! e RadFem, ha visto convergere in piazza soprattutto iraniani figli della diaspora e sostenitori di Reza Ciro Pahlavi, figlio dello Scià cacciato ai tempi della rivoluzione islamica khomeinista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

