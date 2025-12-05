Spaccio di droga a Fiorenzuola operaio 22enne arrestato con 380 grammi di hashish nascosti nel garage

Un giovane operaio di 22 anni è stato arrestato a Fiorenzuola d'Arda per detenzione e spaccio di hashish. Sequestrati 380 grammi di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

